A eleição para presidência do Conselho Deliberativo do Goiás terá ao menos duas chapas concorrentes no pleito que está marcado para a segunda semana de junho. Ex-presidente executivo do Goiás, o médico Sergio Rassi apresentará uma chapa como opção para a sucessão do mandato do atual presidente Hailé Pinheiro. O conselheiro Edminho Pinheiro, atual vice-presidente do Conselho Deliberativo esmeraldino, é outro nome na disputa. Rassi evitou o termo “oposição” para denominar a situação do seu grupo, mas que significa uma outra opção para

A chapa encabeçada por Sergio Rassi tem como objetivo ser uma alternativa para o futuro do clube esmeraldino. O intuito do grupo não é ser uma chapa puramente opositora. Após ter uma passagem considerada como “dolorosa” na chefia executiva do clube, Sergio Rassi considera que isso são “águas passadas” e acredita que pode contribuir com o clube no Conselho Deliberativo.

“Sou uma pessoa extremamente cooperativa e cheia de ideais. As coisas que gosto, que eu amo, trato dando o meu melhor. O Goiás é minha paixão desde a tenra idade”, comentou o ex-presidente do Goiás.

Sergio Rassi disse que recebeu apelo de inúmeros “conselheiros, sócios-proprietários, torcedores, amigos, conhecidos e até pacientes no consultório” para colocar o nome à disposição para o Conselho Deliberativo, com a saída de Hailé Pinheiro da presidência. O ex-presidente revelou que os pedidos se intensificaram e foi decidida a inscrição de uma chapa. O grupo agora buscará as assinaturas necessárias para participar do pleito.

O ex-presidente esmeraldino disse que colocar uma chapa para concorrer à presidência do Conselho Deliberativo do Goiás não significa que ele tenha objeções ao vice-presidente do Conselho, Edminho Pinheiro, ou por qualquer membro da família Pinheiro, muito pelo contrário.

“Não temos nada contra o Edminho, é um amigo pessoal meu e nada contra a família Pinheiro, que são pessoas do meu convívio social. Especialmente o seu Hailé, uma pessoa que idolatramos. Mas como tudo na vida tem um ciclo, esse ciclo se acaba e ciclos devem ser renovados com pessoas novas, ideias novas e argumentos novos. O propósito é só esse, nada belicoso”, completou Sergio Rassi.