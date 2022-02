Esporte Ex-Vila Nova chega à Hungria após início da guerra Talles deixou a Ucrânia na última quinta-feira (24) rumo à Polônia, mas após insucesso se deslocou com a namorada e amigos para a Hungria e entraram no país nesta segunda (28)

O atacante Talles Brener, que foi campeão da Série C em 2020 pelo Vila Nova e hoje defende o Rukh Vynnyky, da Ucrânia, chegou na Hungria nesta segunda-feira (28) após sair do país invadido na quinta-feira (24) pela Rússia. O jogador de 23 anos atua no futebol ucraniano desde o início de 2021 e mora com a namorada, Jéssika Ariani, em Lviv, no oeste da Ucrânia. Leia mais: jog...