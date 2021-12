Esporte Ex-volante do Atlético-GO é anunciado como reforço do Operário-PR André Lima se despediu do Dragão após o fim da Série A e jogará no Fantasma em 2022

O volante André Lima, que atuou pelo Atlético-GO em 2021, foi anunciado como reforço do Operário-PR e jogará a Série B na próxima temporada. O jogador de 21 anos teve vínculo de empréstimo encerrado com o Dragão após o Brasileirão e se juntará ao lateral direito Arnaldo, outro ex-atleticano, que jogará pelo Fantasma em 2022. O volante André Lima, de 21 anos, chega ao Fantasma co...