Esporte Exame aponta torção grave no joelho, e Matheus Cunha preocupa seleção Titular da seleção, brasileiro se machucou durante jogo pelo Campeonato Espanhol na última quarta-feira (16) quando estava em ação por seu clube, o Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid informou no começo da tarde desta quinta-feira (17) que os exames médicos a que o atacante Matheus Cunha foi submetido mais cedo detectaram uma torção grave do ligamento lateral interno do seu joelho direito. O brasileiro será desfalque do clube e provavelmente da seleção brasileira na próxima janela de jogos, em março. Não há prazo para o retorno. Matheus Cunha ...