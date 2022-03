Esporte Exame confirma lesão, e atacante do Goiás está fora da decisão Vinícius sofreu contusão nos primeiros minutos da final do Campeonato Goiano contra o Atlético-GO e é desfalque para a volta

O atacante Vinícius foi submetido a exames de imagem para detectar o grau da lesão sofrida nos primeiros minutos da final contra o Atlético-GO e o resultado foi uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. Assim, o jogador está fora do jogo final da decisão do Campeonato Goiano contra o Atlético-GO no próximo sábado (2). Vinícius caiu no gramad...