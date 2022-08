Aos 11 anos, a preocupação da pequena Maria Fernanda Rodrigues Alves de Oliveira Gomes, ou simplesmente Maria Fernanda, deveria ser só com estudos e sua paixão pelo futebol. Em quadra, no futsal, a menina conquistou, com sua equipe, uma vaga na Taça Brasil de Clubes sub-11, que será em João Pessoa, mas ainda não sabe se poderá estar com seus colegas de time. A garota encara a situação de cabeça erguida e não vê o sonho de ser uma jogadora de futebol profissional ser abalado por esse obstáculo.

Maria Fernanda foi campeã goiana e da Copa Goiás com o Formiguinhas. É a única menina da equipe que conquistou o direito de disputar o campeonato nacional, mas a inscrição da jogadora de 11 anos foi recusada por ela ser uma menina. A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) diz que a Taça Brasil é uma competição do naipe masculino e não aceita a inscrição de times mistos.

A família de Maria Fernanda ainda espera uma revisão da decisão da CBFS e não descarta judicializar a questão tentando um mandado de segurança para garantir o direito da jogadora de disputar a competição com os meninos em João Pessoa.

Desde que soube que não poderia ser inscrita na Taça Brasil, Maria Fernanda ficou triste, chorou, mas também tem recebido muito apoio dos colegas de equipe e de figuras consagradas do futsal. Em uma rede social, Falcão, um dos maiores jogadores da história do esporte, publicou: “Mais um absurdo! Deixem a menina se divertir!”.

“Na quarta-feira, minha mãe recebeu um e-mail dizendo que eu não poderia jogar (a Taça Brasil). Estava vindo para o treino, cheguei chorando porque não poderia jogar”, disse Maria Fernanda. A jovem jogadora ainda nutre a esperança de que a decisão seja revertida e ela possa viajar para João Pessoa e disputar a competição com os colegas, na primeira quinzena de setembro. “Acho que ainda pode dar certo, a internet pode mover muita coisa. Tenho esperança. É pequena, mas eu tenho”, disse.

Zagueira com especialidade em marcação, mas com uma potência rara na perna esquerda para crianças de sua idade, Maria Fernanda joga futebol desde os 4 anos. A paixão pelo futebol foi uma influência direta do irmão mais velho, Mateus Gomes, de 14 anos, que pratica o esporte há dez anos.

“Eu via meu irmão jogando bola, treinando com o meu pai em casa e comecei a bater bola. Depois pedi para minha mãe me colocar em uma escolinha de futebol”, contou Maria Fernanda, que, além de jogar futsal pelo Formiguinhas, ainda joga futebol de campo no FlaGyn.

Apesar de estar feliz no clube goianiense, a pequena jogadora tem planos mais audaciosos para sua carreira. “Eu imagino que não vou poder ficar aqui em Goiânia por muito tempo, né? Como o futebol feminino não tem muitos lugares para que eu possa jogar, preciso ir para os grandes estados, como São Paulo. Com 12 anos, as forças se equivalem e eu vou poder jogar até com meninas de 15 anos”, disse Maria Fernanda, que já foi observada por olheiros de clubes como Santos, Atlético-MG e Athletico-PR, por exemplo.

Além de treinar todos os dias e disputar jogos e campeonatos no campo e na quadra, Maria Fernanda disse que gosta de assistir futebol e tem como sua principal inspiração o atacante português Cristiano Ronaldo.

“Ele não nasceu com o dom do futebol, foi muito determinado e correu atrás do sonho dele, mesmo sendo de uma família muito pobre. Ele se dedicou ao futebol e se tornou, simplesmente, Cristiano Ronaldo”, comentou Maria Fernanda, que também disse que curte bastante ver a “rainha” Marta dentro de campo.

Por jogar futebol em equipes mistas, pois não encontrou equipes exclusivamente femininas em sua categoria, Maria Fernanda disse que as crianças que jogam com ela ou contra ela se comportam bem pelo fato dela ser menina, mas disse que já ouviu comentários machistas de pessoas que estão de fora das quatro linhas.

“Os pais falam algumas coisas, algumas falas um pouco machistas, essas coisas. Tipo, eu estava em um jogo de semifinal e uma pessoa falou ‘sai daqui porque lugar de menina é brincando de boneca, o que você está fazendo aqui?’”, contou Maria Fernanda.

Só que a garota mostra uma personalidade muito forte de quem vai enfrentar tudo pelo sonho de fazer o que mais ama, que é jogar futebol. “Essas falas não me desestabilizam, elas só me estimulam mais para poder provar que eu consigo jogar”, disse Maria Fernanda.

A pequena jogadora tem sonhos gigantes. “Meu grande sonho é jogar a Copa do Mundo sendo a camisa 10 e capitã”, disse Maria Fernanda, que, por enquanto, luta para jogar a Taça Brasil de Clubes sub-11, em João Pessoa.