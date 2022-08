Uma sequência de três corridas seguidas na Bélgica, Holanda e Itália, começando já neste final de semana, marca a volta do campeonato da Fórmula 1 depois de quase um mês de férias. Mas a categoria não ficou parada nesse meio tempo. Do mercado de pilotos à divulgação de novas regras, o noticiário não parou.

NOVATO OSCAR PIASTRI CONTINUA COM DUAS VAGAS O ESPERANDO PARA 2023

Logo na segunda-feira após o GP da Hungria, Fernando Alonso anunciou que vai ocupar a vaga de Sebastian Vettel na Aston Martin a partir da próxima temporada. Essa saída não era esperada pela equipe, que buscava uma alternativa para colocar seu piloto reserva, Oscar Piastri, em uma vaga de titular, possivelmente na Williams.

O que eles também não sabiam é que Piastri tinha recebido uma proposta para ser titular na McLaren, e tinha aceitado imaginando que seria emprestado por pelo menos uma temporada para a Williams (e possivelmente duas, se a Alpine cedesse ao desejo de Alonso de renovar por dois anos).

O australiano chegou a ser anunciado como piloto da Alpine para 2023, mas logo publicou uma mensagem dizendo que não vai correr pela equipe ano que vem. Essa briga interfere também no futuro de Ricciardo. A McLaren estaria disposta a pagar 20 milhões de dólares para liberar o também australiano antes do final de seu contrato.

ALBON VAI FICAR MAIS UM ANO NA WILLIAMS

Essa era uma renovação esperada, mas a Williams confirmou que Alex Albon segue na equipe por mais um ano. A vaga que está em aberto na equipe é de Nicholas Latifi, que estava sendo negociada para um empréstimo que a Alpine não vai precisar mais ter, devido à saída de Alonso. O time tem ainda no norte-americano da F2 Logan Sargeant um novato que pode ser interessante.

GIOVINAZZI DE VOLTA (EM DOIS TREINOS LIVRES) E A CHANCE DE FITTIPALDI

Houve também o anúncio de que Antonio Giovinazzi fará, a pedido da Ferrari, duas sessões de treinos livres na Haas. A Scuderia tem Mick Schumacher no time norte-americano, seu parceiro, e o alemão pode perder a vaga para o ano que vem. Do lado da Haas, Guenther Steiner diz que ele e o dono Gene Haas têm liberdade para escolher os pilotos, mas a presença de Giovinazzi abre a possibilidade deles também estarem testando um piloto com mais experiência para ser titular do time.

Giovinazzi não se qualifica como um piloto jovem, ou seja, a Haas ainda precisa colocar outro piloto em duas sessões de treinos livres nesta segunda metade da temporada, por regulamento. E o reserva do time Pietro Fittipaldi tem chances de ser escolhido.

Até porque uma opção para a Haas era atender ao pedido da Ferrari de usar esses treinos livres para colocar Robert Shwartzman no carro. A Scuderia, por meio do diretor de corridas Laurent Mekies, confirmou que o russo estará no carro do time italiano em duas sessões.

SAÍRAM AS REGRAS DOS MOTORES DE 2026, PORTA DE ENTRADA DA VOLKSWAGEN NA F1

O regulamento já estava acertado pelo menos desde o começo de julho, mas sua aprovação só foi anunciada em agosto. Será a primeira unidade de potência da F1 movida 100% por fontes renováveis de energia. Para chegar nesse objetivo, haverá um aumento de até 50% do uso de energia elétrica (algo que entrou na categoria por meio do KERS em 2009 e é usado por todos desde 2014) e a mudança para um combustível 100% sustentável. Atualmente, essa porcentagem é de 10%.

Em termos de potência, o novo motor será parecido com o atual. E a ideia é que ele seja também mais atrativo para as grandes montadoras porque o complicado sistema de MGU-H, que usa energia calorífica para gerar potência, será retirado. Ele era considerado um sistema caro e de pouca aplicabilidade para o mercado automotivo.

E o efeito disso será a entrada da Volkswagen por meio de Porsche e Audi. A primeira está em estágio avançado para finalizar uma parceria com a Red Bull e tudo aponta para que a porta de entrada da segunda seja comprando uma equipe, possivelmente a Alfa Romeo/Sauber.

FINALMENTE FORAM PUBLICADAS AS REGRAS PARA SEGURAR O 'PULA-PULA' DOS CARROS EM 2023

Tinha equipe ameaçando até ir à Justiça se as regras de 2023 demorassem muito para sair, pois os projetos dos carros do ano que vem já estão a pleno vapor. Elas saíram alguns meses depois do que os times queriam, mas foram publicadas em agosto.

São alterações no assoalho e no difusor, além da instalação de um novo sensor. Tudo para tentar controlar os movimentos que estão fazendo os carros pularem em algumas pistas, tanto por um fenômeno aerodinâmico batizado de porpoising, quanto pela rigidez dos carros. Também foram definidas mudanças estruturais no santantônio como resposta ao acidente de Guanyu Zhou em Silverstone.

E tem mudança de regra entrando em vigor também neste fim de semana. Trata-se da diretiva técnica que deve obrigar Red Bull e Ferrari a mudarem uma parte de seus assoalhos, tornando-os menos flexíveis. Esta mudança também é relacionada ao controle do porpoising, que passará a ser medido. Os carros que estiverem se movimentando demais, terão que mudar sua configuração.