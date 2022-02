Esporte F-1 começa a pré-temporada mais aguardada dos últimos anos cheia de dúvidas Carros estão bem diferentes em comparação aos do ano passado, desde o bico até o sistema de refrigeração

Em meio às maiores mudanças pelo menos dos últimos 40 anos, a Fórmula 1 começa nesta quarta-feira (23), em Barcelona, na Espanha, os testes da pré-temporada de 2022 com muita expectativa. Serão apenas seis dias de atividades antes do início do campeonato, no GP do Bahrein, dia 20 de março. Pouco tempo para as equipes entenderem se suas apostas são as certas dentro das n...