Esporte F-1 ignora violações de direitos humanos por seu 1º GP na Arábia Saudita A decisão de realizar uma corrida na nação do Oriente Médio não foi bem aceita dentro e fora do paddock da modalidade

No próximo domingo (5), a F-1 terá pela primeira vez uma etapa disputada na Arábia Saudita. Será a estreia da parceria firmada pelos próximos dez anos com o governo local, que fez a categoria passar a ser alvo de uma onda de críticas por se associar a um país acusado de violar constantemente os direitos humanos. A decisão de realizar uma corrida na nação do Orient...