Esporte F1 rompe contrato com o GP da Rússia por conta da guerra na Ucrânia A prova em Sochi estava prevista para setembro deste ano. A partir da próxima temporada, o GP da Rússia seria transferido para São Petersburgo

A F1 anunciou nesta quinta-feira (3) o rompimento do contrato com a Rússia para a realização de GPs no país. O GP de Sochi havia sido suspenso do circuito em razão da guerra com a Ucrânia, mas a organização da categoria resolveu encerrar definitivamente o vínculo contratual com os russos. "A F1 pode confirmar que encerrou seu contrato com o promotor do Grande Prêmio...