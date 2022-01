Esporte Faca foi arremessada no campo em jogo da Copinha, diz delegado O objeto foi achado no gramado da Arena Barueri após uma invasão de três torcedores do São Paulo durante a derrota para o Palmeiras, na semifinal do torneio Sub-20

A apuração preliminar realizada pela Drade (Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva) apontou que a faca encontrada no campo no jogo entre São Paulo e Palmeiras, no último sábado (22), em Barueri, pela Copa São Paulo de juniores, foi arremessada da arquibancada. O objeto foi achado no gramado da Arena Barueri após uma invasão de trê...