Esporte ‘Faltou só o gol’, lamenta goleiro do Goiás após estreia no Goianão 2022 Tadeu elogiou o comportamento do time esmeraldino, que na opinião do defensor dominou o jogo, mas pecou nos passes finais durante as jogadas ofensivas

O goleiro Tadeu gostou da atuação do Goiás na estreia do Campeonato Goiano. Apesar do empate sem gols com o Grêmio Anápolis, o camisa 1 elogiou a atuação da equipe esmeraldina que não marcou um gol na abertura do Goianão pela primeira vez desde 2010 quando perdeu por 1 a 0 para o Crac. “Foi um bom jogo, nossa equipe se comportou bem. Tivemos todas as ações do...