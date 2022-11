O meia Matheuzinho disse que faltou "malandragem" para o Vila Nova conquistar o inédito título da Copa Verde. O time colorado vencia o Paysandu, com gol do jogador, por 1 a 0, até os 48 minutos do 2º tempo, quando sofreu o gol de empate que levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o Paysandu levou a melhor.

“Faltou um pouco de malandragem. A gente não pode tomar um gol faltando 30, 40 segundos (para o final do jogo), ainda mais se tratando de uma final. Esses minutos finais não tem que ter jogo. É hora de jogar a bola para fora, arrumar uma confusão ali. Acredito que faltou um pouco dessa maturidade para nós”, analisou o jogador, que terminou o ano com 54 jogos disputados, nove gols e cinco assistências.

“O sentimento de se perder uma final é frustrante. O Vila Nova mostrou uma reconstrução grande na Série B, fizemos um segundo turno incrível e tinha tudo para coroar com o título. O título não veio, mas acredito que ano que vem é começar a mudar. A torcida e clube necessita de título e temos que conseguir isso o mais rápido possível”, salientou o jogador.

Matheuzinho não possui contrato para 2023, mas segundo o jogador um desfecho sobre uma possível renovação pode ocorrer na próxima semana. De acordo com o atleta, na próxima segunda-feira (21), o presidente Hugo Jorge Bravo possui uma reunião com seu empresário.

“Eles vão conversar. O Hugo tem uma conversa com meu empresário na segunda-feira, meu desejo é de ficar, de permanecer. Tenho um carinho grande pela torcida do Vila, pelo povo goiano, Goiânia é um lugar onde me sinto em casa. Mas tem situações que não depende de mim. A palavra final vai ficar com o Hugo, mas meu desejo é permanecer”, revelou o jogador de 29 anos, que no futebol goiano defendeu o Vila Nova, neste ano, e o Atlético-GO em 2019 e 2020.