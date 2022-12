Pelé será sepultado em um mausoléu no primeiro andar do Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, na próxima terça-feira (3). O planejamento anterior era do nono andar, com vista para a Vila Belmiro.

A família concordou com o Memorial sobre o sepultamento em um mausoléu no primeiro andar do cemitério localizado no bairro do Marapé, em Santos.

Por questões de logística, o deslocamento para o nono andar seria difícil e não haveria privacidade.

O mausoléu virará um ponto turístico. Dias depois da cerimônia, o Memorial permitirá a visita ao local onde Pelé foi sepultado.

O sepultamento está previsto para 14h de terça-feira, logo após o velório na Vila Belmiro e os cortejos por alguns bairros de Santos.

O mausoléu é um monumento funerário reservado que abriga os despojos de um ou mais membros da mesma família.

O mausoléu de Pelé está pronto e foi personalizado pela família. O Memorial não deu detalhes e nem confirmou o caixão dourado que vazou recentemente nas redes sociais.

O sepultamento será reservado para os familiares. Após o funeral, o Memorial confirmará a data para torcedores e simpatizantes visitarem.

Mudança de planos

Há 19 anos, Pelé recebeu de presente um lóculo para ele e sua família no Memorial Necrópole Ecumênica. O Memorial pertencia ao empresário argentino Pepe Altstut, amigo há mais de 40 anos que morreu no ano passado. É o primeiro e maior cemitério vertical do mundo, de acordo com o Guinness Book.

"Escolhi a Memorial por sua organização, limpeza, estrutura. É um local muito agradável. A gente não se sente deprimido, nem parece que estamos num cemitério. Ficamos à vontade, nos transmite tranquilidade, paz", disse Pelé, na ocasião.