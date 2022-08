Os dois primeiros jogos da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano terminaram empatados. Neste sábado (6), no Estádio Anníbal Batista de Toledo, Cerrado e Goiânia ficaram no 0 a 0. A igualdade com gols ocorreu em Jaraguá. No Amintas de Freitas, o Gavião da Serra abriu o placar, mas cedeu o empate ao Itumbiara.

Os dois jogos foram equilibrados. Em Aparecida de Goiânia, o meia Alan Mineiro perdeu as duas principais chances do Cerrado, em duelo em que o Goiânia teve melhor atuação e desperdiçou oportunidades, em especial, na primeira etapa.

No Estádio Amintas de Freitas, os gols foram marcados no primeiro tempo. Aos seis minutos, o atacante David aproveitou cruzamento e abriu o placar após cabeceio. O Itumbiara chegou ao empate aos 29 minutos. Depois de cobrança de falta, o meia Héricles acertou bonito chute para deixar tudo igual: 1 a 1.

Neste domingo (7), mais dois jogos serão disputados no complemento da 1ª rodada. No Zico Brandão, a partir das 15h30, o Inhumas encara a Anapolina, outra candidata ao acesso ao Campeonato Goiano. Às 16 horas, Aseev e Aparecida duelam no Estádio Valdir Cândido de Queiroz.

