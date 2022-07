A análise da arbitragem no pênalti que deu a vitória para o Criciúma sobre o Vila Nova, na 14ª rodada da Série B, é que o lateral direito Alex Silva "faz o movimento adicional" quando a bola bate em seu braço colado ao corpo. A CBF divulgou nesta quinta-feira (30) o áudio e vídeo do diálogo entre o árbitro de vídeo Márcio Henrique de Gois/SP e o árbitro Paulo Henrique Vollkopf/MS, que atuaram na derrota do Tigre por 1 a 0.

Por causa do "movimento adicional", houve a recomendação da marcação do pênalti que foi convertido por Marquinhos Gabriel.

A revisão do lance, desde o início da jogada por meio do VAR até a conclusão com a decisão da marcação do pênalti pelo árbitro de campo, possui cerca de 3 minutos.

No diálogo, Márcio Henrique de Gois recomenda a revisão do lance por parte do árbitro Paulo Henrique Vollkopf após identificar que o lateral Alex Silva fez um “movimento adicional” para desviar o cruzamento de Marcelo Hermes.

Confira trechos do diálogo

VAR: - Recomendo a revisão para um possível penal. Paulinho, o jogador (Alex Silva) mesmo estando com os braços para trás, ele faz o movimento adicional.

VAR: - Vou te mostrar em câmera lenta, ele está com o braço para trás e faz o movimento com o braço.

ÁRBITRO: - Não tem nada de imagem

VAR: - Vou liberar agora a imagem para você

VAR: - Chegou a imagem?

ÁRBITRO: - Chegou, pode mostrar

ÁRBITRO: - ‘Tá’ ok, ele faz o movimento adicional e atinge a bola

VAR: - Essa é a melhor câmera que eu tenho

ÁRBITRO: - Solta em câmera lenta

ÁRBITRO: - Gois, vou reiniciar o jogo com tiro penal, sem cartão

VAR: - Ouvi sua informação, Paulo.

Depois da revisão, Paulo Henrique Vollkopf marcou o pênalti para o Criciúma, que foi convertido pelo meia Marquinhos Gabriel. Na segunda-feira (27), a diretoria do Vila Nova fez uma reclamação formal na CBF contra a arbitragem do profissional de campo e solicitou a divulgação do áudio do diálogo.

A reportagem do POPULAR procurou a diretoria do Vila Nova para comentar o áudio do VAR divulgado, mas ainda não conseguiu retorno.