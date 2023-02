A pedido do Crac, a Federação Goiana de Futebol (FGF) antecipou o horário e o dia do segundo jogo pelas quartas de final, Crac x Aparecidense, em Catalão. Antes agendado para tarde de domingo (5), no Estádio Genervino da Fonseca, a partida foi antecipada para o início da noite de sábado (4), às 18 horas.

A diretoria do time catalano aposta no incentivo da torcida local para buscar a reversão da vantagem da equipe de Aparecida de Goiânia, que goleou o Leão do Sul por 3 a 0 no último final de semana. Para se classificar à semifinal, o Crac precisa fazer uma diferença de três gols e vencer nos pênaltis, ou abrir goleada de quatro ou mais gols de frente sobre o rival.

O ingresso custa 20 reais (inteira) para os homens, mas os torcedores com a camisa do Crac pagam valor de meia (10 reais), enquanto para as mulheres é preço único – 10 reais. As vendas começam na sexta-feira (3), nas bilheterias do Genervino da Fonseca.

Diretor de marketing do Crac, Giovani Cortopassi, a expectativa é de que pelo menos cinco mil torcedores possam estar apoiando o time, em casa. A estratégia do Leão do Sul é tentar buscar sair à frente no placar para, na sequência, tentar reverter a diferença de três gols favoráveis à equipe adversária.

A Aparecidense vai buscar outro resultado positivo no Sudeste Goiano. O Camaleão planeja chegar à Copa do Brasil 2024. Na somatória dos pontos, assumiu o 4º lugar (20 pontos), um atrás do 3º colocado, o Vila Nova (21 pontos) que decide a vaga no mesmo dia, mas um pouco mais cedo diante do Anápolis, às 16 horas, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).

O Crac soma 18 pontos, enquanto o Anápolis tem 16 pontos. Por isso, o técnico Moacir Júnior pretende usar a vantagem fora de casa, mas não deverá ficar atrelado somente ao placar favorável (3 a 0) do jogo de ida.