Além do VAR Light, uma das novidades anunciadas pela Federação Goiana de Futebol (FGF) foi a criação do Plantão de Arbitragem. O ex-árbitro Adaílton Fernando, de 43 anos e que integra a comissão de arbitragem da CBF, será o locutor da FGF sobre lances e análises de arbitragem nos jogos dos campeonatos organizados pela federação.

O profissional já atuará a partir da 9ª rodada do Goianão, que começa nesta terça-feira (9) com o jogo entre Vila Nova e Inhumas.

“A ideia que a gente tinha era de colocar uma pessoa para atender a imprensa. O Plantão de Arbitragem é algo inédito no Brasil e vai estar à disposição para análise após os seis jogos da rodada. Queremos interagir com comentaristas e clubes que estiveram envolvidos no jogos”, comentou o presidente da FGF, Ronei Freitas.

Adailton Fernando não participará de transmissões dos jogos do Goianão, mas será o responsável por opinar sobre lances polêmicos, por exemplo, que possam ocorrer nas partidas.

“Eu tenho uma relação de praticamente 24 anos dentro da federação. Estou há 2 anos na função administrativa. Espero contribuir com a arbitragem goiana. Há anos suporta pressão no futebol brasileiro e faz muito. É uma arbitragem muito boa, com dois profissionais que foram para o Mundial (do Catar, Wilton Pereira Sampaio e Bruno Pires) e vamos trabalhar para o crescimento da parte técnica”, disse Adailton Fernando.

O ex-árbitro parou de apitar em 2021, seu último jogo foi uma vitória de 1 a 0 do Anápolis sobre o Grêmio Anápolis pela fase de grupos do Goianão. Ele apitou jogos entre 2001 e 2021. Foi comentarista na Rádio Bandeirantes, mas nos últimos anos trabalhou como assessor da CBF em jogos organizados pela entidade.