Luiz Felipe Scolari saiu em defesa da contratação de Abel Ferreira para a seleção brasileira. Em entrevista à Rádio Gaúcha, Felipão disse que ficaria muito feliz em ver o técnico português no comando do Brasil.

"O Abel [Ferreira] é um dos nomes que eu ficaria muito feliz em ver na Seleção Brasileira. Quem é bom, pode trabalhar, mostra sua condição e pronto. Quero colocar minha opinião para que todo mundo saiba. Nós saímos do Brasil tantas vezes e tiramos lugar de tantos, não podemos agora cercear quem está na seleção brasileira de trazer A ou B. É bom, independe da nacionalidade. É bom, traga", disse Felipão.

Elogios de Felipão a Abel Ferreira não são novidade. No ano passado, em uma entrevista ao Jogo Aberto, da TV Bandeirantes, o então técnico do Athletico-PR afirmou que o português era o melhor treinador da história do Palmeiras.

"Conseguiu os títulos, conseguiu fazer com que esses jogadores trabalhassem pelo clube com alegria, com satisfação e pensamento pelo Palmeiras que, quem sabe, nós não conseguimos passar. Não previa que ele seria esse técnico maravilhoso que tem demonstrado esses anos", afirmou.

A seleção brasileira está sem treinador desde a saída de Tite após a Copa do Mundo do Catar

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, já chegou a ser cogitado para o comando da seleção brasileira

Técnico do Athletico-PR até 2022, Felipão hoje atua como diretor técnico do clube paranaense.