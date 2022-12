O volante Felipe, de 28 anos, assinou contrato de dois anos com o Goiás na tarde desta terça-feira (20) e já está integrado ao elenco do time esmeraldino comandado por Guto Ferreira.

A negociação entre Felipe e Goiás se arrastou nos últimos dias, uma vez que o meio-campista ainda tinha vínculo com o Fortaleza até o fim de 2023. No entanto, o jogador se acertou com o ex-clube e ficou livre para assinar com o time goiano por duas temporadas.

Felipe esteve na sede do Goiás, na Serrinha, ao lado de seu representante Alexandre Luz. O jogador é muito elogiado por torcedores do Fortaleza e também pelo técnico Guto Ferreira, que enfrentou o jogador em diversas ocasiões quando era treinador do Ceará.

"O Felipe que está chegando, enfrentei muitas vezes quando ele estava no Fortaleza. E o Felipe sempre era um destaque", comentou o técnico Guto Ferreira.

Felipe vai encontrar no Goiás a concorrência de jogadores como Fellipe Bastos, Jhonny Lucas e Willian Oliveira, que são os volantes que estão contratados pelo clube até o momento.

