O atacante Felipe Vizeu, que entrou no lugar de Daniel no segundo tempo do clássico em que o Atlético-GO foi derrotado pelo Goiânia, no domingo (5), teve lesão do ligamento colateral medial grau leve do joelho direito e não precisará passar por cirurgia, Após exames realizados nesta segunda-feira (6), o responsável pelo departamento médico do clube, Gleyder Sousa, usou as redes sociais do Dragão para informar que o jogador sofreu trauma no joelho e passará por “tratamento conservador”, mas sem estipular uma previsão de retorno ao time.

Felipe Vizeu deixou o campo de jogo do Estádio Olímpico chorando e já recebendo o primeiro atendimento do fisioterapeuta do Dragão, Robson Porto. A imagem trouxe apreensão entre os atleticanos e o jogador não conseguiu terminar o clássico por causa da lesão.

Desde que Vizeu chegou ao CT do Dragão, passou por um processo de recuperação da condição física, treinando cerca de três semanas para aprimorar a forma antes de iniciar os treinos com bola.

Em julho de 2019, quando estava no Grêmio, Felipe Vizeu sofreu uma lesão no ligamento do joelho esquerdo e teve de passar por cirurgia, ficando quatro meses sem atuar.

Naquele período, o jogador vibrou com o retorno ao time gaúcho, pois estava recuperando o bom futebol mostrado na base do Flamengo. No Dragão, Vizeu marcou dois gols, um deles com chute certeiro no clássico em que o time virou o clássico contra o Goiás para 2 a 1.

