Esporte Fellipe Bastos acompanha investigação sobre caso de injúria Volante do Goiás esteve no Geacri para buscar informações sobre o andamento do inquérito sobre caso de injúria racial

O volante Fellipe Bastos esteve no Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Geacri) para acompanhar o andamento das investigações sobre a injúria racial sofrida no clássico contra o Atlético-GO no dia 8 de maio. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Joaquim Adorno, a conclusão do inquérito deve ser neste mês de ...