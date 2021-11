Esporte Fellipe Bastos marca 1º gol pelo Goiás e pede recuperação: 'brigar para subir' Jogador, que chegou ao Goiás no fim de julho, fez o gol em cobrança de falta contra o Operário-PR, em Ponta Grossa

O volante Fellipe Bastos marcou seu primeiro gol pelo Goiás no empate com o Operário-PR por 1 a 1, neste sábado (6), pela 34ª rodada da Série B. O jogador, após o resultado, lamentou chances perdidas pelo time no jogo e disse que o alviverde precisa se recuperar logo. A quatro partidas do fim da Série B, Fellipe Bastos disse que "agora não é lamentar, é recupe...