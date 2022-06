O Aliança/Goiás enfrenta, neste sábado (18), o América-MG, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte, às 16 horas, pela 2ª rodada da Série A2 do Brasileiro Feminino. A equipe goiana foi derrotada na estreia pelo Minas Brasília, em Goiânia, e busca a primeira vitória.

E confronto direto entre as duas equipes que ainda não pontuaram na chave por terem sido derrotadas na estreia. No caso do América-MG, a equipe sofreu duro revés, por goleada de 6 a 0, para diante do Athletico-PR. O Aliança/Goiás caiu por 1 a 0.

“É o jogo da nossa vida. Vamos fazer de tudo pra vencer. É o adversário direto nosso, na questão da permanência na A2”, contou Patrícia Menezes, gestora do Aliança/Goiás.

A vaga para a disputa da A2, originalmente, é do Aliança, que, após hiato em 2021, retomou a parceria com o Goiás para este ano, já que o alviverde precisa cumprir regra de fomento ao futebol feminino por estar na Série A nacional. Por isso, a equipe disputa a competição como Aliança/Goiás.