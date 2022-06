O Vila Nova perdeu para o Atlético-GO por 2 a 1, na manhã desta segunda-feira (20), a partida de volta da 1ª fase da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino, mas está classificado às oitavas de final da competição. A partida foi disputada no CT do Dragão, e o Tigre se valeu da vantagem construída no jogo de ida, que venceu por 2 a 0.

O Atlético-GO conseguiu dois gols no primeiro tempo e levava a decisão para os pênaltis até os 40 minutos do segundo tempo, quando sofreu um gol. Acabou eliminado na fase inicial do torneio, que é disputado pela primeira vez no país.

Na próxima fase, o Vila Nova vai enfrentar o Mixto-MT, que venceu o Cuiabá no jogo de volta da 1ª fase por 4 a 1 após empate por 1 a 1 na partida de ida.

Nesta segunda-feira (20), o Atlético-GO abriu o placar com a capitã Adriana, aos 19 minutos. Ela marcou em cobrança de pênalti, marcado após toque de mão da defensora do Vila Nova.

Aos 42 minutos, Sofia aumentou para o Dragão. A jogadora carregou da direita para o centro na entrada da área, limpou a marcação na meia-lua e bateu no cantinho esquerdo.

O resultado levava a decisão para os pênaltis, e o Atlético-GO suportou a pressão do Vila Nova durante a maior parte do segundo tempo. Mas, em jogada aérea, o Tigre conseguiu um gol aos 40 minutos do segundo tempo. Andrezinha marcou de cabeça após cobrança longa de falta.