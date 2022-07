Esporte Ferroviário x Aparecidense: Camaleão busca vitória por sequência invicta e G8 Camaleão encara o time cearense neste sábado (9), a partir das 15 horas, pela 14ª rodada da Série C

Invicta há quatro rodadas na Série C, a Aparecidense pretende ampliar não só a sequência de jogos sem derrota como, também, conquistar mais uma vitória na corrida para garantir a classificação à próxima fase da competição. Com esse pensamento, joga na tarde deste sábado (9), às 15 horas, no Estádio Elzir Cabral, em Fortaleza. A equipe goiana tem 19 pontos e enfr...