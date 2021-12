Esporte Festa do Atlético-MG por título brasileiro toma Belo Horizonte Técnico Cuca e os jogadores Guilherme Arana e Hulk foram os mais festejados pelos torcedores

Belo Horizonte teve uma noite como poucas vezes já viu em seus 124 anos. A torcida do Atlético-MG foi para as ruas da cidade e literalmente parou a capital mineira. Milhares de atleticanos festejaram o segundo título brasileiro do clube, após 50 anos de espera. A virada sobre o Bahia nesta quinta-feira (2), por 3 a 2, foi o início da comemoração que não tem hora para a...