Esporte Festa do Palmeiras tem clima de Ano-Novo e provocações ao Flamengo Elenco chegou na Academia de Futebol por volta das 3h50 e foi recebido com uma grande queima de fogos

Após conquistar o tricampeonato da Libertadores ontem (27), com a vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo em Montevidéu, o elenco do Palmeiras desembarcou no Brasil na madrugada de hoje (28). O elenco chegou na Academia de Futebol por volta das 3h50 e foi recebido com uma grande queima de fogos, no melhor estilo de Réveillon. A expectativa pela chegada dos jogadores era en...