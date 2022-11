Acostumados a ver a seleção brasileira com a presença de Neymar em campo, muitos torcedores tiveram que lidar com a ausência do camisa 10 na partida contra a Suíça, pela segunda rodada da Copa do Mundo.

Por meio das redes sociais, os fãs alegaram ter sentido "saudades" do atacante do PSG. Mesmo com a vitória por 1 a 0 -e a classificação à próxima fase-, o futebol apresentado pelo Brasil não foi tão convincente na visão dos internautas.

"Sem o 'Menino Ney' o time fica meio bobão, parece que estão sempre procurando para passar a bola", alega um usuário, no Twitter. Outro diz que "faltou criatividade".

Uma lesão ligamentar no tornozelo direito, ocorrida na rodada de estreia, diante da Sérvia, tirou Neymar da fase de grupos. Do hotel, o craque postou uma foto em seu Instagram acompanhando o jogo contra os suíços, enquanto trata a região afetada.

Faltando apenas uma partida (contra Camarões), o Brasil já está garantido no mata-mata do Mundial. Há grande expectativa da comissão técnica para que Neymar possa retornar ao grupo a partir das oitavas de final, assim como o lateral-direito Danilo, que também se contundiu no primeiro jogo.

O site UOL apurou que as chances de Neymar atuar neste Mundial são pequenas, devido ao tempo de recuperação para esse tipo de lesão.