Logo após o jogo em que o Goiás foi derrotado pelo Iporá, por 3 a 2, mas garantiu a vaga na final do Goianão 2022, a Federação Goiana de Futebol (FGF) confirmou, na noite desta quarta-feira (23), que os dois clássicos que definirão o campeão do Estadual, entre Goiás e Atlético-GO, serão disputados nos próximos sábados, dia 26 de março e no dia 2 de abril.

As partidas começam às 16h30 e, pela primeira vez na história do Goianão, serão decididas nos estádios do Atlético-GO (Antonio Accioly) e do Goiás (Serrinha).

O Dragão decidiu duas vezes o título no Bairro de Campinas: em 1967 (final indireta com o Crac, campeão daquele ano com triunfo de 1 a 0) e em 2021 (na final de 2020, com vitória de 5 a 3 nos pênaltis, sobre o Goianésia, após empate de 1 a 1).

A Serrinha, que teve recorde de público no torneio local, sediará a decisão do Goianão pela primeira vez.

Na temporada 2019, os dois clubes utilizaram os dois estádios em jogos válidos pelo Goianão. Na Serrinha, o alviverde goleou o Dragão por 3 a 0 - após a derrota, houve pacto entre elenco e comissão técnica atleticana pela reação, que veio com o título daquele ano sobre o adversário, mas em final no Estádio Olímpico). No returno, o time rubro-negro foi superior e devolveu o resultado negativo anterior ao fazer 2 a 1.