Esporte FGF define arbitragem para a 3ª rodada do Goianão; confira a escala Os seis jogos serão disputados na próxima quarta (2 de fevereiro) e quinta (3)

A Federação Goiana de Futebol (FGF) divulgou, nesta segunda-feira (31), a escala de arbitragem dos seis jogos da 3ª rodada da fase de classificação do Campeonato Goiano. As partidas serão disputadas na quarta-feira (2 de fevereiro) e quinta (3). O encontro entre Aparecidense e Vila Nova terá arbitragem de Eduardo Tomaz, o Atlético-GO encara o Goiatuba com Gabriel Qu...