FGF divulga tabela da Divisão de Acesso

A Federação Goiana de Futebol (FGF) divulgou nesta segunda-feira (6) a tabela da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. A competição estadual tem início previsto para o dia 6 de agosto, com conclusão em 6 de novembro. O campeão e o vice garantem o acesso à 1ª Divisão. Em 2022, a Divisão de Acesso será disputada no formato de pontos corridos. Os times se enfrenta...