Esporte FIA confirma corrida sprint no Brasil e anuncia nova pontuação do formato Em vez dos três primeiros, agora os oito primeiros vão pontuar na sprint. O vencedor levará 8 pontos

A Comissão de Fórmula 1, composta por membros da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), da Liberty Media, que detém os direitos comerciais da categoria, e as equipes, se reuniu nesta segunda-feira (14) em Londres para discutir mudanças no regulamento e quais serão os próximos passos para melhorar o sistema de direção de prova do esporte. Era esperado que a ...