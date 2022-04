Esporte ‘Ficamos satisfeitos com o que fizemos’, analisa técnico do Vila Nova após estreia Time colorado empatou por 1 a 1 com o Vasco, na abertura da competição nacional

O técnico do Vila Nova se diz satisfeito com a atuação do Vila Nova, que jogou melhor, mas ficou no empate por 1 a 1 com o Vasco na estreia das equipes pela Série B. O treinador, porém, pontuou que não há motivo para celebrar o ponto conquistado fora de casa, já que na próxima terça-feira (12), a equipe colorada volta a campo no primeiro duelo da equipe como mandante na...