Esporte Fifa anuncia Brasil x Argentina para nova data e pune CBF e AFA Segundo comunicado do Comitê Disciplinar da entidade, a partida deverá ser jogada novamente em horário e local a serem decididos pela Fifa

A Fifa anunciou nesta segunda-feira (14) a conclusão da investigação sobre o duelo entre Brasil e Argentina, disputado em setembro do ano passado, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, que foi interrompido pela invasão de agentes da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no gramado da Neo Química Arena. Segundo comunicado do Comitê Disciplinar da ent...