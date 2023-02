Nesta segunda-feira, a FIFPRO (Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol) divulgou os 26 finalistas do prêmio da seleção ideal do mundo. Os 11 escolhidos serão revelados no The Best FIFA Football Awards 2022, que será realizado em Paris na segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023.

O período de avaliação dos jogadores foi de 8 de agosto de 2021 a 18 de dezembro de 2022.

Vini Jr., herói do Real Madrid na final da última liga dos Campeões, ficou fora da lista. Cristiano Ronaldo, que teve passagem apagada em seu retorno ao Manchester United, foi incluído.

Entre os brasileiros estão: Alisson Becker; Thiago Silva; Casemiro e Neymar. Não há brasileiras indicadas na seleção ideal feminina.

COMO FUNCIONA A VOTAÇÃO

Os dez jogadores dentro dos times masculino e feminino que recebem mais votos em suas posições são então selecionados para a seleção mundial 11. A vaga final na seleção é atribuída ao jogador de campo restante com o próximo número mais alto de votos.

Os atletas elegem os três jogadores que, na sua opinião, mais se destacaram na época 2021/22 em cada uma das seguintes posições: goleiros, defensores, meio-campistas e atacantes.

O goleiro, três zagueiros, três meio-campistas e três atacantes com mais votos em suas posições chegam ao Mundial 11. A 11ª vaga é atribuída ao jogador de campo com o segundo maior número de votos.

OS FINALISTAS

GOLEIROS

Alisson Becker (Liverpool, Brasil)

Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica)

Emiliano Martinez (Aston Villa, Argentina)



DEFENSORES

Joao Cancelo (Manchester City/Bayern de Munique, Portugal)

Alphonso Davies (Bayern de Munique, Canadá)

Virgil van Dijk (Liverpool, Holanda)

Josko Gvardiol (RB Leipzig, Croácia)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Marrocos)

Theo Hernandez (AC Milan, França)

Antonio Rudiger (Chelsea/Real Madrid, Alemanha)

Thiago Silva (Chelsea, Brasil)

MEIO-CAMPISTAS

Jude Bellingham (Borussia Dortmund, Inglaterra)

Casemiro (Real Madrid/Manchester United, Brasil)

Kevin de Bruyne (Manchester City, Bélgica)

Enzo Fernandez (River Plate/Benfica/Chelsea, Argentina)

Gavi (Barcelona, Espanha)

Luka Modric (Real Madrid, Croácia)

Pedri (Barcelona, Espanha)

Federico Valverde (Real Madrid, Uruguai)

ATACANTES

Karim Benzema (Real Madrid, França)

Erling Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City, Noruega)

Robert Lewandowski (Bayern Munique/Barcelona,

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain, França)

Lionel Messi (Paris Saint-Germain, Argentina)

Neymar Jr (Paris Saint-Germain, Brasil)

Cristiano Ronaldo (Manchester United/Al Nassr, Portugal)