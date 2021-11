Esporte Fifa anuncia finalistas do prêmio The Best; Neymar é o único brasileiro O atacante polonês Robert Lewandowski, atual vencedor do prêmio, é outro finalista. Assim como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi

A Fifa anunciou nesta segunda-feira (22) os 11 finalistas do prêmio The Best, que coroa o melhor jogador da temporada. O único brasileiro é o atacante Neymar, camisa 10 da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi estão na disputa. A lista também conta com o ítalo-brasileiro Jorginho, meia que joga no Chelsea. O atacante polonê...