O Conselho da Fifa definiu que a próxima edição do Mundial de Clubes será no Marrocos. A entidade bateu o martelo após reunião realizada nesta sexta-feira (16), em Doha, no Qatar.

A competição acontecerá de 1 a 11 de fevereiro de 2023 e terá entre os clubes participantes o Flamengo, atual campeão da Libertadores, e o Real Madrid, detentor do título da Liga dos Campeões da Europa. A maior probabilidade é de que o torneio ocorra nas cidades de Marrakesh e Agadir. Mas isso ainda será negociando entre Fifa e o governo do Marrocos.

A escolha de Marrocos ganhou mais força a partir da participação da seleção do país na Copa do Mundo do Qatar e do envolvimento dos torcedores nos jogos. A equipe marroquina alcançou as semifinais e caiu para a França.

A definição da Fifa sobre o Mundial abre o caminho para que a CBF confirme onde será a Supercopa do Brasil. A entidade tem proposta de fazer o jogo entre Flamengo e Palmeiras —campeões da Copa do Brasil e do Brasileirão, respectivamente— na Arábia Saudita.

O calendário da Conmebol será impactado, já que a Recopa Sul-Americana estava marcada para 8 e 15 de fevereiro. Como o Flamengo participa da competição e disputará o troféu com o Independiente Del Valle, campeão da Sul-Americana, a partida terá que ser remanejada.

Além de Flamengo e Real Madrid, o Mundial de Clubes já tem participação confirmada do Seattle Sounders, campeão da Champions da Concacaf, e do Auckland City, campeão continental da Oceania.

Como o campeão africano é o Wydad Casablanca, do próprio Marrocos, país anfitrião, o regulamento prevê que o vice-campeão continental da África, o Al-Ahly, do Egito, ganhe a vaga. Há uma indefinição sobre o representante asiático.

Além do Mundial de Clubes, é possível que Marrocos tente se candidatar para receber alguns dos jogos da Copa-2030, em possível união com Espanha e Portugal.

