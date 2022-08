A Fifa lançou o clipe da segunda canção oficial da Copa do Mundo 2022, disputada no Qatar. A música intitulada "Arhbo", é cantada pelo rapper porto-riquenho Ozuna e pelo cantor congolês GIMS. Quem assina a produção é o norte-americano Redfoo, integrante do grupo de música eletrônica LMFAO.

Com isso, GIMS se tornou o primeiro artista de língua francesa a emplacar uma música tema na Copa do Mundo.

O tema fará parte da trilha sonora oficial da competição juntamente com a primeira música, divulgada em abril, chamada "Hayya, Hayyya (Better Together)", performada por Trinidad Cardona, Davido e Aisha. As duas faixas estão disponíveis em todas as plataformas digitais.

Outras canções serão conhecidas nos próximos três meses que antecedem a partida de estreia do Mundial. A estratégia da entidade é reunir vários artistas internacionais, com vozes de diferentes países, para compor a playlist oficial.