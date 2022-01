Esporte Fifa inicia venda de ingressos para Copa do Mundo do Catar Nesta fase, não há prioridade por ordem de solicitações nas compras --quem preencher a lista nesta quarta terá as mesmas chances de ter o pedido atendido do que outro torcedor que deixar para o último dia

A Fifa deu início à venda de ingressos online para a Copa do Mundo do Catar 2022 nesta quarta-feira (19). A disputa do Mundial tem data marcada: de 21 de novembro a 18 de dezembro. A primeira etapa de vendas --em que os torcedores manifestam quais ingressos desejam adquirir-- vai até às 7h (horário de Brasília) de 8 de fevereiro, informou a entidade. Um mês depois...