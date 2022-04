A Fifa lançou nesta sexta-feira (1) "Hayya Hayya" ("Better together" no título em inglês, que em português significa "Melhor juntos"), o primeiro single da trilha sonora da Copa do Mundo do Catar.

A música é interpretada pelos artistas Trinidad Cardona, Davido e Aisha e será tocada hoje no sorteio dos grupos do Mundial, marcado para começar às 13h (de Brasília).

Diferentemente das outras edições do Mundial, a Copa do Catar não terá apenas uma música-tema, e sim uma trilha completa com outras canções que serão lançadas nos próximos meses.

Segundo a Fifa, "Hayya Hayya" tem influências de R&B e reggae. "A música resume a emoção de um festival de futebol que iluminará o mundo ainda este ano", disse a entidade, em nota.

Trinidad Cardona é americano, Davido nasceu nos Estados Unidos, mas tem descendência nigeriana, enquanto Aisha é uma cantora do Catar.

"Estou abençoada e honrada por existir nestes tempos emocionantes, onde posso testemunhar e fazer parte deste grande marco para o meu país, o Catar. A mensagem de união e alegria da música ressoou em mim, pois a alegria estava presente conosco durante toda a jornada de fazer essa música. É um sonho realizado participar do sorteio da Copa do Mundo da Fifa e fazer parte de uma música tão importante", disse Aisha.