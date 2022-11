A Fifa lançou nesta sexta-feira (18) mais uma música oficial da Copa do Mundo do Qatar. Ela se chama 'Tukoh Taka' e é performada por Nicki Minaj, Maluma e Myriam Fares. A canção aborda a união das pessoas ao redor do planeta para acompanhar o Mundial.

Junto com a música, foi divulgado também o clipe oficial, que mostra os artistas e dançarinos em um ambiente de deserto, além de imagens intercaladas com momentos de outras Copas.

A letra conta com três idiomas: inglês (Nicki Minaj), espanhol (Maluma) e árabe (Myriam Fares).

A entidade divulgou a música como "hino oficial da Fan Fest", mas os artistas tratam como música oficial da Copa em suas redes sociais.

Além de 'Tukoh Taka', a Fifa já havia lançado uma música, chamada "Hayya Hayya (Better Together)", dos artistas Trinidad Cardona, Davido e Aisha.

A Copa do Mundo começa no domingo (20), com a cerimônia de abertura às 11h (de Brasília), seguida do jogo entre Qatar e Equador, às 13h.

Clique aqui e assista ao clipe

