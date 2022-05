Esporte Figueirense x Aparecidense: Camaleão quer encerrar sequência sem vitória Time goiano não vence desde a 1ª rodada e quer encerrar com o jejum para abrir distância do Z4

Com o objetivo de encerrar a sequência de quatro jogos sem vitória na Série C, a Aparecidense visita o Figueirense em novo confronto que pode afastar o time goiano da parte debaixo da tabela. As equipes se enfrentam neste domingo (15), a partir das 11 horas, no Estádio Orlando Scarpelli, pela 6ª rodada da competição nacional. O time goiano não vence desde a 1ª r...