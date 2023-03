João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho, foi anunciado como novo jogador da base do Barcelona na manhã desta quinta-feira (3).

"O jogador João Mendes assinou, na presença do gerente Joan Soler Ferre e do diretor do Training Football José Ramon Alexanco, sua incorporação ao FC Barcelona na fase juvenil", diz o tuíte com o anúncio.

O jovem de 18 anos passou por um período de teste de várias semanas treinando com as equipes de base do Barcelona, e recebeu a oportunidade de assinar o contrato com a base do clube catalão.

FILHO DE RONALDINHO JOGA COMO ATACANTE

João deixou o Cruzeiro rumo ao time juvenil do Barcelona no início deste ano.

As negociações foram feitas diretamente com o presidente Laporta pelo tio, Assis, que também foi empresário de seu pai Ronaldinho, e esteve em Barcelona junto com o jovem jogador.

João é um atacante que também pode atuar como meio-campista. É destro, embora também utilize o pé esquerdo, e é considerado um jogador habilidoso.

OS PASSOS DO PAI

Ronaldinho chegou ao Barcelona em 2003 e teve a fase mais brilhante na sua carreira recolocando o clube catalão entre as grandes equipes do mundo.

Em quatro temporadas, o brasileiro foi comandado pelo técnico Pep Guardiola e ajudou Lionel Messi nos primeiros passos como profissional. Pelos Culés, Ronaldinho fez 207 jogos, anotando 94 gols, e conquistou 17 títulos.

