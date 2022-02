Esporte Filho de Ronaldinho não renova contrato e deixa o Cruzeiro após quatro anos O garoto de 17 anos chegou ao time aos 13 e a não continuidade do vínculo foi uma opção da direção cruzeirense

Filho do craque Ronaldinho Gaúcho, o atacante João Mendes não renovou contrato com o Cruzeiro e está fora do clube mineiro. Foram quase quatro anos nas categorias de base da equipe celeste, entre maio de 2018 e o início de 2022. O garoto de 17 anos chegou ao time aos 13 e a não continuidade do vínculo foi uma opção da direção cruzeirense. Em função da carreira como j...