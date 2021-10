Esporte Filho de Tite curte postagens de Maurício Souza e causa incômodo na CBF O profissional curtiu no Instagram uma série de postagens com conteúdos contra os movimentos feminista e LGBTQIA+, além de críticas à imprensa profissional

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e Tite repudiaram nesta sexta-feira (29) o comportamento de Matheus Bachi, 32, auxiliar da seleção brasileira e filho do técnico, nas redes sociais. O profissional curtiu no Instagram uma série de postagens com conteúdos contra os movimentos feminista e LGBTQIA+, além de críticas à imprensa profissional. O filho do treina...