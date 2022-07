Esporte Filho de Vagner Mancini é apresentado no Vila Nova e confia em recuperação na Série B Matheus Mancini estava livre no mercado e aguarda regularização para estrear pelo time colorado

O zagueiro Matheus Mancini, filho do técnico Vagner Mancini, foi apresentado como reforço do Vila Nova nesta terça-feira (12). O defensor de 27 anos aguarda regularização para estrear, já treina com o elenco colorado e confia na recuperação da equipe na Série B. O time goiano é o lanterna da competição nacional, com 13 pontos após 17 rodadas. Mancini atua pelo lado esquerdo...