Em roteiro parecido, a história se repetiu na noite deste sábado (30), na Arena Pantanal, em Cuiabá-MT. O Atlético-GO teve o domínio de parte do jogo, saiu à frente no placar, mas não conseguiu segurar o resultado e sofreu o gol após os 30 minutos do segundo tempo. Por isso, o Dragão foi punido e deixou escapar a vitória em partida da 4ª rodada da Série A diante do Cuiabá-MT. O empate de 1 a 1 é o terceiro da equipe atleticana no Brasileirão e isso faz o clássico goiano do próximo domingo (8), contra o Goiás, ficar mais apimentado, pois as duas equipes ainda não venceram na competição.

O Dragão vencia com gol de Jorginho, aos 44 minutos do primeiro tempo. Mas permitiu que o Cuiabá-MT chegasse ao empate em jogada pelo alto, na qual Elton cabeceou na trave e ficou limpa para Rodriguinho empatar, aos 36 minutos da etapa final.

Nos últimos jogos, o time rubro-negro foi castigada na Série A nos últimos minutos contra Flamengo, Botafogo e Cuiabá-MT, além de ter lelvado a virada do Antofagasta (Chile), pela Sul-Americana, após os 40 minutos. Na reedição do enredo, também foi vazada pelo Cuiabá-MT no segundo tempo no jogo de ida pela Copa do Brasil.

Luiz Fernando, recuperado de desconforto muscular, foi a principal novidade do Atlético-GO na equipe-base utilizada na maioria da temporada. Ele entrou no lugar de Shaylon, titular na derrota de 2 a 1 para o Antofagasta. Nas outras posições, retornaram ao time Wanderson, Dudu, Jefferson, Marlon Freitas, Jorginho, Wellington Rato e Léo Pereira desde o início da partida.

Principal objetivo do Dragão: voltar a vencer, deixar as últimas posições no Brasileirão e retomar a confiança para os próximos jogos, diante do Defensa y Justicia (Argentina) nesta quarta-feira (4) pela Copa Sul-Americana e no clássico de domingo (8), contra o Goiás.

Em campo, Luiz Fernando e Jorginho puderam reeditar a dupla que disputou junta partidas pela Série B 2016, Goianão 2017 e Brasileirão 2017, apesar do descenso. Ambos participaram da jogada que resultou no primeiro gol, marcado por Jorginho. Após cruzamento rasteiro na área, a bola sobrou para o camisa 10 atleticano tocar rasteiro, no canto - Atlético-GO 1 a 0, aos 44 minutos. "Sabíamos que seria jogo difícil, jogo de detalhes. Fui feliz e fiz o gol", disse Jorginho ao Sportv, no intervalo.

O Dragão conseguiu manter o controle das ações no primeiro tempo. O Cuiabá-MT tentou fazer pressão, mas teve chance no cabeceio de Marcão Silva (ex-Dragão). Bola no chão e defesa difícil de Ronaldo. Antes do gol de Jorginho, o Atlético-GO valorizou a posse de bola e se movimentou bem no setor ofensivo. As chances foram criadas. Gabriel Baralhas arriscou chute para fora. Wellington Rato por pouco não surpreendeu Walter. Na tentativa do voleio, Luiz Fernando não colocou força na bola e Walter segurou. Dragão melhor na etapa inicial.

A torcida do Cuiabá-MT passou a vaiar o técnico Pintado, por deixar na reserva o atacante Elton. Insatisfação pela falta de ofensividade e porque o Dourado foi surpreendido pelo time atleticano no primeiro tempo. Rodriguinho entrou no lugar de Marquinhos no intervalo e, aos 13 minutos da etapa final, Elton finalmente apareceu em campo.

As duas equipes voltaram mais abertas. Criaram oportunidades e, numa delas, Ronaldo fez a defesa arrojada na conclusão rasteira de Valdívia. O Atlético-GO poderia ampliar em lances pelo alto, nos cabeceios de Wanderson e Gabriel Baralhas. Na melhor chance do Dourado, foi decisiva a presença de Ronaldo, em defesa salvadora. Mas na jogada letal do Cuiabá-MT, não foi possível evitar o gol. Elton, pedido pela torcida, cabeceou na trave e Rodriguinho fez gol de empate - 1 a 1, aos 36 minutos. No outro lado, Walter segurou o resultado com duas defesas difíceis no final do jogo.

FICHA TÉCNICA

Cuiabá-MT: Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur, Uendel; Marcão Silva (Rivas), Pepê, Valdívia (Alesson); Everton (Felipe Marques), André Felipe (Elton), Marquinhos (Rodriguinho). Técnico: Pintado

Atlético-GO: Ronaldo; Dudu, Wanderson, Ramon Menezes, Jefferson (Arthur Henrique); Gabriel Baralhas,Marlon Freitas, Jorginho (Airton); Luiz Fernando (Shaylon), Wellington Rato (Diego Churin) e Léo Pereira. Técnico: Umberto Louzer

Local: Arena Pantanal (Cuiabá-MT).

Árbitro: Douglas Marques das Flores/SP.

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis/SP (Fifa) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa/SP.

VAR: Emerson de Almeida Ferreira/MG. AVAR: Marcus Vinícius Gomes/MG.



Gols: Jorginho aos 44 minutos do 1º tempo; Rodriguinho aos 36 minutos do 2º tempo.