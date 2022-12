“Agora é ir para casa lamentar e sofrer pela derrota.” A frase é do atacante Neymar na saída do estádio Cidade da Educação, em Doha, e resume a frustração do elenco brasileiro pela eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. O sonho do hexacampeonato foi interrompido pela Croácia, que venceu nos pênaltis, por 4 a 2, após o 1 a 1, com os dois times marcando na prorrogação.

O Brasil sofreu, superou uma atuação abaixo da média de seu craque, que ainda assim apareceu aos 16 minutos do primeiro tempo da prorrogação e marcou o gol que poderia dar a vaga à seleção brasileira. O ímpeto do time, no entanto, cobrou seu preço. Faltando três minutos para o fim do tempo extra, os croatas encaixaram um contragolpe que terminou com a finalização de Petkovic, que desviou na zaga e morreu no fundos das redes.

Nos pênaltis, Rodrygo e Marquinhos desperdiçaram colocando em xeque o futuro do maior craque brasileiro na atualidade no time nacional. “É muita coisa para pensar agora, para raciocinar e não quero falar nada de cabeça quente. Quero ter esse tempo para pensar na seleção, no que é bom para mim, no que é bom pra seleção. Não digo 100% que vou voltar, por isso quero pensar um pouco mais sobre isso”, revelou o atacante do Paris Saint-Germain, que chegou a dizer que a Copa do Catar seria a sua última e, agora, deixa o futuro como incerto.

Quase três horas após o pênalti derradeiro de Marquinhos, que explodiu na trave direita de Livakovic, os jogadores deixaram o estádio em Doha. O mais abatido era o atacante Richarlison, artilheiro da campanha do Brasil no Catar, com três gols. “Trabalhamos por quatro anos para chegar nesse momento. Infelizmente, falhamos”, disse aos prantos o jogador do Tottenham, que criou boas chances para Neymar, mas foi substituído por Pedro, aos 39 minutos do segundo tempo.

Já entre os mais experientes, o goleiro Alisson amargou mais uma eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo - também era o goleiro titular na campanha de quatro anos atrás, na Rússia, onde o Brasil caiu diante da Bélgica nesta mesma fase.

“Nós lutamos dentro de campo, nos dedicamos e deixamos tudo. Não há jogo fácil em Copa do Mundo, é preciso respeitar os adversários, que fizeram um ótimo trabalho. Marcamos o gol, mas não conseguimos segurar o resultado. Em pênaltis, tudo pode acontecer”, disse o goleiro do Liverpool.

Thiago Silva, que, aos 38 anos, se despede da seleção após sua quarta Copa, tentou passar tranquilidade para o elenco. “Se perguntar o que eu mudaria, não mudaria nada”, decretou o capitão brasileiro. “Fizemos o nosso melhor. Tentamos entender o momento e seguir em frente”, concluiu o zagueiro do Chelsea, que se tornou o recordista de jogos e edições de Copas como capitão da seleção brasileira - carregou a braçadeira em 12 partidas em 2014, 2018 e 2022.

Empate mortal

O lance que decretou o empate da Croácia ocorreu já aos 117 minutos de jogo (tempo corrido). Àquela altura, o Brasil vencia por 1 a 0 e faltavam poucos minutos para o final da prorrogação. Ainda assim, os brasileiros estavam no ataque, perderam a bola e viram os croatas capitalizarem com sua única finalização certa durante toda a partida.

O lance-chave foi motivo de lamentação para muitos torcedores, mas não entrou na pauta do vestiário brasileiro após o confronto. “Não vi o lance ainda, mas é um detalhe que você acaba pecando no jogo em que perde uma classificação. Não quero falar nada sem ver os lances, sem ver tudo que aconteceu no jogo. Não existe um culpado. Somos um times, ganhamos juntos e perdemos juntos”, decretou Neymar.

“Não dá para fazer leitura agora. Todos sentimos muito o que passou”, avaliou Alisson, que não conseguiu fazer nenhuma defesa nas cobranças de pênaltis decisivas.

