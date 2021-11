Esporte Final da Libertadores: onde ver Flamengo x Palmeiras A partida será realizada no estádio Centenário, no Uruguai, no sábado (27), às 17h (horário de Brasília)

Palmeiras e Flamengo entram em campo neste sábado (27) para a final do principal torneio de clubes do continente, a Copa Libertadores. A partida será realizada no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, às 17h (horário de Brasília). O confronto terá transmissão do SBT, na TV aberta, e da FOX Sports, na fechada. Na internet, será possível ver o jogo na E...